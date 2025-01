Norweski hołd i rosyjska odpowiedź. "Norwegia dla mnie nigdy nie istniała"

Dodatkowo norwescy biathloniści podpisywali swoje numery startowe, które następnie są licytowane, a dochód trafia do Ukrainy. Podobno jeden z takich, który należał do Johannesa Thingnesa Boe, został sprzedany za sześć tysięcy euro (ok. 25 tysięcy złotych). Pieniądze mają trafiać do ukraińskich szkół.