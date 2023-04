Zrobili z niego złotówę. Wyjaśnia, jak było

Transfer Jasona Doyle’a z Wilków Krosno to była prawdziwa bomba transferowa last minute. Choć Australijczyk był dogadany w Lesznie na starty w sezonie 2023, w ostatniej chwili zmienił zdanie. Teraz wyjaśnia, jak z jego perspektywy wyglądała sytuacja, choć i tak „zeznania” Australijczyka nie są do końca spójne. Z perspektywy czasu w Lesznie cieszą się z takiego obrotu spraw, bo zaoszczędzą ponad milion złotych.