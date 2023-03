Otrzymał życiową szansę. Teraz inni patrzą z zazdrością

Nazwisko Pollestad jeszcze za wiele nikomu nie mówi. Mathias ma w tym momencie zaledwie osiemnaście lat i dopiero co zaczyna poważną żużlową karierę. Kto wie jednak, czy ten tekst powstałby, gdyby nie powołanie do życia Ekstraligi U24, która wręcz stworzona jest dla takich jak on. To właśnie z myślą o tych rozgrywkach otrzymał on wielką szansę w ebut.pl Stali, czyli w drużynie obecnych wicemistrzów kraju. - Zaczęło się to wszystko od campu. Po nim zaproponowano mi naprawdę dobry kontrakt - mówi nam Norweg o początku swojej przygody w województwie lubuskim.