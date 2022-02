Zamienia w złoto wszystko, czego dotknie

Kariera zawodnicza Piotra Barona trwała zaledwie 13 lat. Debiutował w lidze w sezonie 1990, jako zawodnik Apatora Toruń. Reprezentował złote pokolenie "Krzyżaków", wraz z nim pierwsze kroki w świecie czarnego sportu stawiali choćby Tomasz Bajerski czy Jacek Krzyżaniak. Już w pierwszym dla siebie sezonie stanął wraz z macierzystym klubem na najwyższym stopniu podium Drużynowych Mistrzostw Polski.

Po roku przeniósł się wraz z trenerem Janem Ząbikiem do Grudziądza, ale w mieście ułanów również nie zagrzał miejsca zbyt długo. W sezonie 1992 przywdział już plastron zespołu z Wrocławia. Na Dolnym Śląsku spędził kolejne 8 lat. Później wrócił do Grudziądza, ale i tam nie zagrzał miejsca, bo w XXI wiek wchodził już jako reprezentant Kolejarza Opole. Karierę zakończył po sezonie 2002, w którym znów reprezentował wrocławian.

Reklama

Piotr "Czwarty" Baron

W pierwszych latach swej kariery, Baron uchodził za jednego z najbardziej utalentowanych młodzieżowców w kraju. Już debiutanckim sezonie udało mu się wszak pokonać samego Tomasza Golloba. Do zapisania się w juniorskich annałach czarnego sportu notorycznie brakowało mu jednak odrobiny szczęścia. Triumfował co prawda w finałach Srebrnego i Brązowego Kasku, lecz w najważniejszych imprezach plasował się tuż za podium. Zajął czwarte miejsca w finałach IMŚJ 1993 w czeskich Pardubicach oraz IMP 1994 w Tarnowie.

Później na drodze jego rozwoju stanęły kontuzje. To właśnie one zmusiły go do opuszczenia WTS-u i powrotu do pierwszoligowego wówczas GKM-u. Skutecznie uniemożliwiały mu one odgrywanie pierwszoligowych ról w czarnym sporcie.

Probierz się pomylił

Na najwyższy poziom wskoczył dopiero jako szkoleniowiec. W 2011 roku szansę debiutu w tej roli otrzymał od Betard Sparty Wrocław, wówczas drużynie drżącej o ligowy byt. Ze stawianych przed nim zadań wywiązał się całkowicie - przez pierwsze 3 sezony pracy jego drużyna utrzymywała się w Ekstralidze, a już w 2014 roku sięgnął z nią po srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Polski.

To właśnie wówczas po raz pierwszy w swej karierze został nagrodzony Szczakielem w kategorii Trener Roku. Co ciekawe, wyróżnienie było efektem pomyłki. Przyznający statuetkę Michał Probierz miał przeczytać nazwisko Pawła Barana z Unii Tarnów, ale omyłkowo wymienił nazwisko szkoleniowca Sparty. Kiedy wychowanek Apatora wchodził na scenę, na ekranach wyświetlały się przebitki ze spotkań Unii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra: Apator ma niewiele czasu, jak PZPN. Wybierze swojego Michniewicza? WIDEO INTERIA.TV

Baron szybko udowodnił jednak, że na tytuł najlepszego szkoleniowca zasługuje jak nikt inny. Najlepszy rozdział w jego zawodowym życiu rozpoczął się jednak od porażki - prowadzona przez niego Betard Sparta sromotnie przegrała, rozgrywany na poznańskim Golęcinie (Stadion Olimpijski przechodził wówczas remont), półfinał ze Stalą Gorzów. Prezes Rusko podziękował trenerowi za współpracę i ściągnął na jego posadę Rafała Dobruckiego.

Bezpośrednio po odejściu ze Sparty zastąpił Adama Skórnickiego na stanowisku menedżera Fogo Unii Leszno. Reszty historii przybliżać chyba nie trzeba - z Bykami przez 4 lata z rzędu sięgał po mistrzowskie tytuły. W klubie dostąpił legendarnego wręcz statusu. Będzie prowadzić drużynę również w nadchodzącym sezonie.