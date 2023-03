Wybrał swojego następcę. Tego się nie boi

Protasiewicz nie ma wątpliwości, że opaska kapitańska trafiła w odpowiednie ręce. - Miałem wewnętrzne przeczucie, że Rohan będzie najlepszym kandydatem. To zawodnik z najdłuższym stażem w naszej drużynie. Nie miało dla mnie żadnego znaczenia to, że nie jest Polakiem. Potrafi on w trudnym momencie zawodów podejść do chłopaków, zebrać ich w grupie i porozmawiać. Nie wiedział o moim wyborze wcześniej. Kiedy mu to zakomunikowałem, przyjął to z dużym entuzjazmem i radością - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę zielonogórzan.