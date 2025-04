Tak Flick podsumował finałowe spotkanie z Realem, pochwalił rywala Lewandowskiego. Co za słowa

FC Barcelona zdołała wygrać z Realem Madryt po dogrywce 3:2 i zgarnęła kolejne w tym sezonie trofeum. Po Superpucharze Hiszpanii do gabloty dołączył Puchar Króla. Początkowo po fantastycznym trafieniu Pedriego w 28. minucie to "Duma Katalonii" wyszła na prowadzenie. Taki stan rzeczy utrzymał się do końca pierwszej połowy. W drugiej części spotkania w miejsce Rodrygo na murawie pojawił się Kylian Mbappe. Wtedy drużyna z Madrytu ruszyła do przodu.

