Dwie twarze młodej gwiazdy. W klubie tak nie mówi

Drabik ma dwie twarze

Pierwszą twarz pokazuje w wywiadach z dziennikarzami i podczas wszystkich publicznych wystąpień. Jeszcze do niedawna dotyczyło to także mediów społecznościowych, ale jakiś czas temu Drabik z nich zrezygnował. Pamiętamy choćby jego barwne i poetyckie oświadczenie zamieszczone na Instagramie, w którym odniósł się do trudnej relacji z ojcem. A jaka jest druga twarz żużlowca? Całkowicie normalna. We Włókniarzu słyszmy, że kiedy tylko przychodzi do klubu, to rozmawia swobodnie i jego wypowiedzi nie są tak mocno rozwinięte. Jest po prostu sobą.



Potwierdzają to zresztą zdjęcia ze zgrupowania zespołu. W social mediach częstochowian widzimy, że Drabika na niektórych zdjęciach brakuje, jednak na pozostałych widać, że się śmieje i nie ucieka od integracji. Zauważyli to również kibice. - Fajnie się ogląda uśmiechniętego Maksyma - napisał w komentarzu pan Alan. - Ważne, że Maks uśmiechnięty. Może być grubo. W tym roku u siebie niepokonani - stwierdził pan Rafał. - Miło wreszcie zobaczyć uśmiech na twarzy Maksa - skomentował pan Michał. A to tylko trzy komentarze.