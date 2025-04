Następnie przeszedł już w trochę poważniejszy ton i delikatnie się "wygadał" na temat powrotu najlepszego strzelca drużyny . Według tego co przekazał bramkarz, 36-latek powoli wraca do zdrowia. Klub wcześniej nie dzielił się szczegółami dotyczącymi rekonwalescencji Polaka.

Fajnie, że rehabilitacja Roberta przebiega bardzo sprawnie i myślę, że niedługo będzie gotowy do gry, bo potrzebujemy go

Miejsce reprezentanta Polski zajął Ferran Torres. Co więcej, to właśnie on zdobył gola gwarantującego dogrywkę. W 84. minucie po podaniu Lamina Yamala minął bramkarza "Królewskich" i skutecznie uderzył w kierunku pustej bramki. Według Szczęsnego obecność Lewandowskiego byłaby jednak mocno wskazana. Wszystko przez intensywność na jakiej rozgrywane było spotkanie, przez co czasami mogło zabraknąć sił.