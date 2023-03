Był dla niego przekleństwem. Teraz pokonuje tam gwiazdy

3 lipca 2016 roku odbył się mecz derbowy w Grudziądzu pomiędzy GKM-em a Get Well. Wówczas niespełna 17-letni Norbert Krakowiak w drużynie z Torunia dwukrotnie wyjechał na tor i dwa razy przewrócił się z własnej winy na drugim wirażu. Po tym spotkaniu towarzyszyło mu poczucie wstydu. Chciał skończyć z żużlem, nienawidził tego toru. Teraz, po prawie 7 latach, otwarcie przyznał, że grudziądzki tor zalicza do swoich ulubionych.