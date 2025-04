Wielkie zwycięstwo Świątek, a później takie wieści od WTA. Polka na szczycie

Do obrony tytułu w turnieju WTA 1000 w Madrycie Iga Świątek przystąpiła z nowymi nadziejami. Choć pierwszy mecz z Alexandrą Ealą nie był w jej wykonaniu idealny, to w drugim z Lindą Noskovą pokazała już naprawdę bardzo dobrą grę .

Iga Świątek odniosła swoje kolejne ważne zwycięstwo na mączce. W następnej rundzie Polka zmierzy się z Dianą Sznajder (13. miejsce w rankingu WTA). Choć będzie faworytką tego pojedynku, to z pewnością nie będzie on dla niej łatwą przeprawą.

Iga Świątek w tym sezonie nie zdobyła jeszcze ani jednego tytułu, co do pewnego stopnia z pewnością można potraktować jako rozczarowanie. Możliwe jednak, że to właśnie w Madrycie Polka ostatecznie się przełamie i wróci na zwycięską ścieżkę. "Gdzie, jak nie na mączce?" - pytają wszyscy jej fani.