Wrze wokół Motoru Lublin. Klub podzielił środowisko. "Za dużo pychy"

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia, że występ Bartosza Zmarzlika na pierwszym treningu w skórze nie był przypadkowy. Orlen Oil Motor Lublin specjalnie wybrał się do stolicy mody w Mediolanie, żeby zaprezentować kibicom dwa wzory nowych kombinezonów uszytych właśnie ze skóry. Względem powszechnego kevlaru, koszt produkcji wynosi dwa razy więcej. Dominuje kolor złoty, który ma podkreślać status klubu, choć nie wszystkim przypadło to do gustu. "Przesadziliście, za dużo złota", "trochę za dużo pychy", "biały ładny, ale granatowy przerost formy nad treścią" - twierdzą kibice.