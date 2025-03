Tomasz Gollob trafił do szpitala. "Normalny człowiek nie zazna takiego bólu"

W ostatnim czasie pogorszył się stan zdrowia Tomasza Golloba, legendy polskiego żużla. Były zawodnik trafił na dwa tygodnie do szpitala. - Niestety, znów jestem bardzo chory. Przez dwa tygodnie byłem w szpitalu MSWiA w Bydgoszczy, gdzie zajmowali się mną urolodzy. Dopiero wyszedłem, a już w kolejnym tygodniu mam zaplanowane konsultacje z profesorem Markiem Haratem - informuje w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Reklama

Infekcje nie dają za wygraną. Tomasz Gollob cierpi

Były żużlowiec nie poddaje się w walce o powrót do zdrowia. Jak sam przyznaje, czynni małe, ale regularne postępy w sprawności. Wierzy, że kiedyś będzie w stanie samodzielnie stanąć na nogach. Rehabilitację utrudniają jednak nawracające infekcje organizmu. Te nasilają się szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, kiedy organizm mistrza jest bardziej podatny na zachorowania. - Walczę z infekcjami i różnymi powikłaniami. Nie jest dobrze - mówi Gollob.

- Moje życie po wypadku nie jest łatwe, ale nie poddaję się. Jestem pod opieką dobrych specjalistów i oni też robią wszystko, by było lepiej. Więcej będę mógł powiedzieć po konsultacji z profesorem Haratem. On sprawdzi, jak to wygląda od strony rdzenia kręgowego - tłumaczy swój aktualny stan zdrowia.

Mimo wszystko Gollob nie traci determinacji i cały czas stara się realizować plan treningowy, który zbliża go do upragnionego celu. W głowie mistrza ciągle pozostaje niespełnione marzenie o starcie w Rajdzie Dakar. To był jeden z ostatnich celów sportowych, które nie udało mu się zrealizować ze względu na feralny upadek na motocrossie. Na razie poza żmudną rehabilitacją były żużlowiec koncentruje się na pracy w telewizji. Chce być gotowy na start sezonu 2025. Reklama

Reklama Tomasz Fornal znów w roli rozgrywającego! WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Wypadek Golloba na motocrossie zmienił jego życie

Przypomnijmy, że 23 kwietnia 2017 roku Tomasz Gollob uległ poważnemu wypadkowi na torze motocrossowym w Chełmnie. Podczas treningu przed zawodami Mistrzostw Strefy Polski Północnej stracił panowanie nad motocyklem i upadł na stromym zjeździe, doznając złamania kręgosłupa oraz uszkodzenia rdzenia kręgowego.

W wyniku tych obrażeń Gollob stracił czucie w dolnej części ciała, co zmusiło go do zakończenia kariery sportowej. Mimo licznych operacji i intensywnej rehabilitacji, do dziś porusza się na wózku inwalidzkim, nieustannie walcząc o poprawę swojego stanu zdrowia. Ten wypadek wstrząsnął światem sportu, kończąc niezwykle bogatą karierę jednego z najwybitniejszych polskich żużlowców.

Tomasz Gollob / INTERIA.PL

Sławomir Kryjom w rozmowie z Tomaszem Gollobem. / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan