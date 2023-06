To był wielki błąd. Więcej tego nie zrobią

Apator do biegu numer 15 meczu u siebie z GKM-em chciał nominować swojego tegorocznego zdecydowanego lidera, Emila Sajfutdinowa. Ten z kolei chciał pokazać swoją klasę i oddać bieg juniorowi. Sajfutdinow robi wszystko, by ocieplić wizerunek i trzeba przyznać, że dobrze mu to wychodzi. A do tego sportowo prezentuje się kapitalnie. Fakty są jednak takie, że finalnie w tamtym biegu nie pojechał. Zastąpił go Krzysztof Lewandowski, który przyjechał ostatni, a defekt miał Lambert. Goście wygrali 5:1.