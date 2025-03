Zostało kilka miesięcy do ważnego dla sportowców i kibiców wydarzenia - Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 2025 . W tym roku zawody odbędą się w terminie 13-21 września w Tokio. Anita Włodarczyk potwierdza, że planuje zawalczyć w turnieju i raz jeszcze dać pokaz mistrzowskich umiejętności. Już rozpoczęła przygotowania. W lutym trenowała w RPA, następnie wróciła na chwilę do Polski, a później znów wyjechała w celach treningowych, tym razem do Kataru.

Tym jednym wpisem Włodarczyk potwierdziła to, o czym mówiono już od dłuższego czasu - że gdy na czymś mocno jej zależy, potrafi zrobić wiele, by cel osiągnąć. I że kawa to napój, bez którego nie wyobraża sobie życia i sportowego i w ogóle codziennego. W styczniu to jej twarzą promowano akcję wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystarczyło kupić kawę na popularnej stacji benzynowej, by dołożyć cegiełkę do 33. finału akcji Jurka Owsiaka.