Taka kobieta to skarb. Zrobiła mu prezent życia

Michael Jepsen Jensen jeszcze nie tak dawno jednym tchem wymieniany był w gronie najlepszych żużlowców w swojej ojczyźnie . Potrafił on między innymi sensacyjnie wygrać domową rundę Grand Prix startując jako dzika karta, czy od czasu do czasu dorzucić dwucyfrówkę w PGE Ekstralidze.

Ich faworyt nie zachwycił, ale są zadowoleni

Oboje na Yas Marina Circuit przebywali już od piątku, w efekcie czego mogli podziwiać nie tylko główną rywalizację, ale i trzy poprzedzające ją treningi oraz równie ważne kwalifikacje. Michael Jepsen Jensen najwyraźniej był pod ogromnym wrażeniem całej otoczki, ponieważ codziennie na jego Instagramie lądowały co rusz nowe materiały. - Co za widok na najbliższe dni - pisał chociażby po wieczornych zajęciach kierowców. - Niesamowity prezent urodzinowy. Dziękuję ci, kochanie - dodał z kolei tuż po zakończeniu niedzielnych zmagań.

Do pełni szczęścia kochającej się parze brakowało tylko zwycięstwa jednego z ich idolów, a mianowicie Kevina Magnussena. Rodak Jensena tydzień po znakomitym weekendzie w Brazylii zaliczył niestety jeden z gorszych startów i nawet nie zbliżył się do czołowej dziesiątki. Nie zasmuciło to jednak zbytnio żużlowca, który czerpał radość z każdej chwili i do kraju wróci z niesamowitymi wspomnieniami.