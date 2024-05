Tak chcą osłabić Motor, kuszenie już się zaczęło

Apator Toruń ostatni tytuł mistrza Polski zdobył w 2008 roku. To jeszcze były czasy panowania w klubie miliardera Romana Karkosika. Obecna władza bardzo chciałaby ten sukces powtórzyć. Dlatego przed sezonem 2024 sprowadzono trenera Piotra Barona. Kolejnym krokiem ma być takie uformowanie drużyny, żeby w 2025 była ona nie do ugryzienia.

Ten występ Woffindena zmienił wszystko

Bardzo długo Apator rozważał zakup Taia Woffindena. Odbyły się nawet rozmowy z zawodnikiem. Kiedy wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie, to pojawił się problem po stronie żużlowca. Woffinden jest bez formy. W ostatniej kolejce przyjechał z Betard Spartą Wrocław do Torunia i ledwo zdobył 2 punkty. To zmieniło wszystko.

Apator przyglądając się kolejnym słabym występom Woffindena byłby gotów zostawić nawet Pawła Przedpełskiego . Byle tylko ustabilizował on formę, bo w czterech tegorocznych meczach tylko raz pojechał dobrze. To trochę za mało.

Nie mogą się przyglądać Przedpełskiemu z założonymi rękami

Jakby nie było, klub nie może się przyglądać jeździe Przedpełskiego z założonymi rękami. Z naszych informacji wynika, że mocno rozważana jest koncepcja pozyskania Jacka Holdera. Jeszcze w sezonie 2022 był on zawodnikiem Apatora, ale później przeniósł się do Orlen Oil Motoru Lublin. Co ciekawe, w Apatorze był wtedy raczej żużlowcem niechcianym. Motor nie musiał nawet wykładać wielkich pieniędzy, by go pozyskać.