Kibice Legii sieją terror w Europie. "Podpalony policjant, ranne konie i psy"

Tak się składa, że w obecnej dekadzie Legia Warszawa regularnie wybiera się na pucharowe potyczki do Anglii. Średnio co dwa lata. W 2021 roku gościła w Leicester, w 2023 w Birmingham, a teraz pojawia się w Londynie. Dwie poprzednie wizyty na Wyspach kończyły się potężną awanturą z udziałem fanów warszawskiego zespołu, cieszących się na Starym Kontynencie wyjątkowo złą sławą. "Najstraszniejsi ultrasi w Europie" to już niestety znak rozpoznawczy ekipy z Łazienkowskiej. Siły porządkowe w UK ponownie postawione są w stan najwyższej gotowości.