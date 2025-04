Rodzice Vanessy Aleksander to łyżwiarze figurowi

Renata Aleksander tańczyła z Johnem Travoltą

Renata Aleksander wystąpiła m.in. w programie "Holiday on Ice", a także wystąpiła w jednym z francuskich programów, gdzie towarzyszyła na lodzie Johnowi Travolcie. "John Travolta w ogóle nie umiał jeździć na łyżwach. Na zapleczu uczyliśmy go podstaw - stania na łyżwach. Pamiętam, że miałam na sobie wtedy łyżwy i różowe przepiękne futro z kapeluszem. Ten kapelusz był wysoki, ale jak on stanął obok mnie, to mówiłam: Boże, John Travolta, wielki, taki fantastyczny, koło mnie" - opowiadała po latach łyżwiarka w rozmowie z "Plejadą". Jak sama stwierdziła, było to wtedy dla niej wielkie wydarzenie.