Krytyka mistrza i takie informacje. W klubie są oburzeni. „To bzdury, po prostu bzdury"

Tai Woffinden słabo, jak na niego, jechał już rok i dwa lata temu. Jednak ten sezon, jak na razie, to prawdziwa katastrofa. Na liście klasyfikacyjnej zajmuje dopiero 46. miejsce. Wyprzedza go kilku juniorów, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki. Forma Anglika jest fatalna, z trudem wygrywa biegi.

Woffinden wygląda tak, jakby porażki go nie obchodziły

Nie brak głosów, że Woffinden rozmienia się na drobne, że już mu się nie chce, pojawiają się też głosy o nadwadze. Nie zmobilizował go nawet mecz z Apatorem Toruń, który przymierzał się do podpisania z nim kontraktu na sezon 2025. Jednak po tym, jak Woffinden zrobił na Motoarenie 2 punkty Apator zaczął szukać innych rozwiązań.

"To bzdury, po prostu bzdury", oburza się oficer prasowy Sparty

- Spotykam Taia w paddocku i w parku maszyn, spotykam go też w innych okolicznościach i nie zgodzę się z żadną opinią, że mu się nie chce albo, że brak mu motywacji. To bzdury. Po prostu bzdury - mówi nam oficer prasowy Sparty Adrian Skubis.

Holloway pracuje nad nowymi rozwiązaniami dla Woffindena

- Ze strony klubu Tai ma stuprocentowe wsparcie. W tym wszystkim najistotniejsze jest jednak to, że on sam wie najlepiej, co ma zrobić. Pracuje ze swoim tunerem i ze swoim teamem. Mówimy o bardzo doświadczonym zawodniku. To jego dodatkowy atut, który mam nadzieję, pomoże mu szybko w odnalezieniu i diagnozie problemu - ocenia oficer prasowy Sparty.