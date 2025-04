Trzy złote medale mistrzostw świata, drugie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2016/17, a do tego prawdziwa tona innych sukcesów i chwil radości, jakie dał kibicom. Mało który polski skoczek może pochwalić się karierą tak barwną i pełną pozytywnych wspomnień, co Piotr Żyła. Wprawdzie daleko mu do osiągnięć Adama Małysza i Kamila Stocha. Żaden z nich nie był jednak tak "złotousty", co "Wewiór". Reklama

Piotr Żyła jedną z ikon polskich skoków. Tych słów kibice nie zapomną

Reprezentant klubu WSS Wisła jest już co prawda u schyłku kariery, ale dalej dostarcza kibicom wiele radości - jak nie za sprawą wyników, to dzięki swoim komicznym wypowiedziom, z których nie jedna uzyskała status "ikonicznej". Swego czasu niemal cała Polska śmiała się, gdy skoczek ogłosił, że jego córka "zeżarła kostkę do kibla". Słynne stały się także jego "garbik i fajeczka".

Sezon 2024/25 w Pucharze Świata Żyła z dorobkiem 80 punktów zakończył na odległym, 39. miejscu w klasyfikacji generalnej. Dużo lepiej szło mu punktowanie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, gdzie w Lahti stanął nawet na drugim miejscu podium.

Reklama Kamila Witkowska kończy karierę. Pożegnanie siatkarki. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Takie wykształcenie ma Piotr Żyła. Aż trudno uwierzyć

Chociaż 38-latek dał się poznać jako żartowniś i człowiek o dość prostym podejściu do życia, mało kto wie, że multimedalista mistrzostw świata posiada wyższe wykształcenie. Studiował on na Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie. Tej samej, której ukończeniem pochwalić się może także Robert Lewandowski. W 2017 roku uzyskał status licencjata za pracę pt. "Pewność siebie w sporcie na przykładzie reprezentantów Polski kadry narodowej 'A' w skokach narciarskich". Zajęło mu to jednak aż dziewięć lat. Reklama

Zabrało mi to trochę czasu, ale w końcu mi się to udało. Pieter ukończył studia licencjackie na EWS. To oznacza, że z moich wyliczeń wynika, iż zostanę profesorem mając 84 lata. Co ja będę wtedy robił? ~ komentował wówczas osiągnięcie tytułu licencjata w mediach społecznościowych

Próżno szukać informacji na temat tego, czy Żyła poszedł za ciosem i postanowił również uzyskać tytuł magistra. Jako że w tej kwestii w mediach społecznościowych się nie ogłaszał, można założyć, że nie. Niewykluczone, że po zakończeniu kariery polski skoczek zdecyduje się na kontynuowanie nauki i kształcenia.

Piotr Żyła / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Piotr Żyła / KAI TALLER/ARENA AKCJI/NEWSPIX.PL / Newspix