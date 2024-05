Straszny wypadek! Ogromna prędkość, potężne uderzenie

Straszny wypadek. Dimitri Berge kontuzjowany

Australijczyk zanotował niegroźny "uślizg", ale Berge kompletnie stracił panowanie nad motocyklem i pojechał prosto w kierunku bandy. Siła uderzenia była ogromna. Na szczęście zderzył się z bandą, tam, gdzie był "dmuchawiec". Strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby w tym miejscu było zwykłe ogrodzenie. Nie uchroniło to jednak żużlowca od kontuzji. Błyskawicznie do poszkodowanego wyjechał ambulans, rozłożono nosze i wniesiono go do karetki.



Już w momencie wypadku Berge mecz w zasadzie był rozstrzygnięty (25:11 dla ROW-u). Osłabione Wilki brakiem lidera nie były w stanie zmniejszyć straty. W drugiej fazie meczu ona się nawet powiększyła i jedynym niepokonanym zespołem na zapleczu PGE Ekstraligi, jest ROW. Drużyna zbudowana przez prezesa Krzysztofa Mrozka - na tym etapie sezonu - wydaje się być najmocniejszą w lidze. Do końca rundy zasadniczej i w fazie play-off może się jednak jeszcze dużo zmienić.