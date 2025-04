Ma być liderem, a tu taki cios. Polak zawiódł i popełnił wiele pomyłek

Choć sparingi w wykonaniu Zengota były udane to Memoriał Alfreda Smoczyka dał mu wiele do myślenia. Nie wyglądało to tak, jak powinno. Zresztą u każdego pojawiły się problemy za wyjątkiem Nazara Parnickiego. Zawodnicy Unii Leszno nie zdominowali swojego turnieju, tak jak w Kryterium Asów zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz przy jeszcze mocniejszej obsadzie.

„Jestem niezadowolony”

Jedenaste miejsce i sześć punktów to dorobek Grzegorza Zengoty podczas Memoriału Alfreda Smoczyka. Polak nie imponował szybkością, był bardzo pogubiony. Ta ki wynik nie może dawać spokoju przed inauguracją w Metalkas 2. Ekstralidze. Na szczęście do Leszna przyjeżdża Unia Tarnów, czyli zespół skazywany przez ekspertów na pożarcie.

„To nie był mój dzień”

- To miał być finalny test sprzętu, z którego będę korzystać w niedzielę, ale wygląda na to, że czeka mnie jeszcze trochę pracy na ostatnich treningach. Teraz było dużo chłodniej i może to też miało znaczenie. Ale nie chcę tu szukać jakichś wymówek. To nie był po prostu mój dzień - kończy zawodnik leszczyńskiej Unii.