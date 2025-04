Wyciekły zdjęcia, Świątek została sama. Fissette opuścił Polskę. Ma dwie próby

Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, który rozpoczyna się już za tydzień. Polka ćwiczy w kraju bez trenera Wima Fissette'a. Belg przebywa obecnie w Wilnie, gdzie już we wtorek żeńska reprezentacja jego kraju przystąpi do rywalizacji w Billie Jean King Cup. Najlepsza polska tenisistka sprawiła rodzimej publiczności ogromny zawód i nie zagra pod tym samym szyldem w Radomiu.