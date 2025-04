Była trenerka Igi Świątek nie gryzła się w język. Ależ słowa o sztabie

- Jak zerkniemy do teamu Sabalenki, to tam jest uśmiech. U Igi nie widzę tego uśmiechu, co był kiedyś. Nie wiem, co się stało, ale ona się już nie cieszy. Czuję... nie wiem, czy te osoby w teamie Igi są dobrze dopasowane. Ona nie umie się odnaleźć z tymi ludźmi w teamie. Były zmiany, coś tam nie gra. Mentalność obcokrajowca jest jednak inna. Może jeszcze się dotrą. Mam nadzieję, bo kibicuję Idze - mówi Urbanova.