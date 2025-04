Koniec kapitalnej passy w Ekstraklasie. Lider zatrzymany w ostatniej akcji meczu

Kibice Puszczy Niepołomice wierzyli, że ich zespół przystąpi do tego spotkania już jako finalista Pucharu Polski . Tak się jednak nie stało. We wtorek ekipa Tomasza Tułacza uległa Pogoni Szczecin 0:3 i zakończyła w ten sposób pucharową przygodę.

Ivi Lopez ponownie katem Puszczy. Lider sięga po komplet punktów spacerem

Spotkanie ani przez moment nie zbliżyło się poziomem ani dramaturgią do czegoś, co można by nazwać namiastką spektaklu. Raków prowadził atak pozycyjny, Puszcza starała się głównie przeszkadzać. Efekt? Zero podbramkowych incydentów, które należałoby pamiętać.