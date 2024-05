Przez ten transfer spadną z ligi?! Wszystko przewidział

W Grudziądzu Lidsey się przebudził. Ma bardzo podobną średnią do tej z sezonu 2020 (1,783) . W nowym klubie jest jednym z liderów, czego nie można było powiedzieć o jego startach w Lesznie. Tam wynik ciągnęli inni, on miał tylko dostarczać solidne punkty. Nikogo już nie dziwią tłumaczenia prezesa Marcina Murawskiego, który zastąpienie Nickiego Pedersena argumentował tym, że "Kangur" powinien lepiej punktować na wyjazdach .

Fogo Unia Leszno spadnie? Przydałby się im Jaimon Lidsey

Działacz GKM-u miał rację. Wiekowy Pedersen na wyjazdach w PGE Ekstralidze już rok temu miał potężne problemy, natomiast jego następca w aktualnym sezonie zdobył w Zielonej Górze 10 punktów i 12 we Wrocławiu. Co prawda w sześciu wyścigach, ale dla Duńczyka ten pułap często mógł być nieosiągalny. - Oglądam mecze GKM-u i Lidseya. Teraz jeździ o poziom wyżej niż w poprzednim sezonie - komentuje Rufin Sokołowski, który na miejscu prezesa Unii nie zrezygnowałby z młodego Australijczyka.



- Zmieniła się jego rola w drużynie, ciąży na nim większa odpowiedzialność. Jednak to Lesznie nabrał doświadczenia, teraz śmietankę spijają inni. Może w ubiegłym roku nie miałem nosa, ale namawiałem działaczy Unii do pozostawienia go po prostu z własnego doświadczenia. Trzeba przeanalizować, czy dany zawodnik już jedzie na maksa, czy ma jeszcze jakieś większe możliwości - dodaje były sternik leszczyńskiego klubu.