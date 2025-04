Skuteczny finisz Górnika i Wybrzeża. Faza zasadnicza ORLEN Superligi zakończona

Niedzielne spotkanie w opolskiej Stegu Arenie miało olbrzymie znaczenie dla układu tabeli. Corotop Gwardii do zapewnienia piątej lokaty wystarczył remis. To ona lepiej rozpoczęła mecz. Jej problemy zaczęły się jeszcze w pierwszej połowie, kiedy łuk brwiowy rozciął Piotr Jędraszczyk. W końcówce tej części z boiska z czerwoną kartką wyleciał Dan Emil Racotea, ale mimo osłabienia Górnik zdołał wypracować dwie bramki zaliczki. Po zmianie stron odskoczył nieco wyraźniej i kontrolował przebieg wydarzeń, wygrywając 35:29.

- Byliśmy bardzo mocno zaangażowani. Oczywiście, gospodarze również zagrali ambitnie. Po naszej stronie zrodziła się drużyna, która jest jak rodzina. Każdy za każdego wskoczy w ogień. To było widać na boisku. Wszyscy mocno pracowaliśmy na taki wynik w ostatnich miesiącach - powiedział Kacper Ligarzewski, bramkarz Górnika.

- To był mecz charakterów. Musieliśmy pokazać, że "mamy jaja". Ostatni okres był dla nas gorszy, bo nie mogliśmy wygrać. To był nasz pierwszy finał sezonu. Teraz tak będziemy podchodzić do fazy play-off - tłumaczył Mateusz Góralski, prawoskrzydłowy PGE Wybrzeża.