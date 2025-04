Fatalny błąd polskiego bramkarza. Wymęczona wygrana Biało-Czerwonych

Kuriozalna bramka, zapachniało niespodzianką

W drugiej odsłonie nie było już tak łatwo. Litwini coraz częściej dochodzili do głosu i nawet objęli prowadzenie w kuriozalnych okolicznościach. W niegroźnej wydawało się sytuacji Emilijus Krakauskas objechał bramkę i strzelił z ostrego kąta. Niestety nasz bramkarz Maciej Miarka nie przyłożył odpowiednio parkanu do słupka i "guma" wślizgnęła się do polskiej bramki.

Polacy nie zachwycili, ale wygrali

Gra Polaków nie zachwyciła, ale można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty. Najwyższa forma ma być za prawie trzy tygodnie. Mecz toczony był w wolnym tempie, a do tego sporo było niedokładności. Na pewno sporo trzeba będzie popracować nad grą w przewadze. Ten element mocno przyczynił się do awansu Biało-Czerwonych do Elity przed dwoma laty.



Przed MŚ Dywizji IA Polska rozegra jeszcze towarzyskie mecze z: Litwą (8 kwietnia), Ukrainą (13-14 kwietnia) i Włochami (18-19 kwietnia). Z kolei 24 kwietnia Biało-Czerwoni zagrają w Mariborze ze Słowenią, która szykuje się do MŚ Elity.