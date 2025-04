Tegoroczny skład Stali Gorzów uszyty jest idealnie na miarę. W drużynie brakuje zawodnika U-24, więc wszyscy liczą, że lukę tę wypełni junior Oskar Paluch. Tymczasem drużyna może mieć jeszcze jeden problem, bo słabo do tej pory spisuje się Oskar Fajfer. Pierwsze tegoroczne jazdy na obcych torach obnażyły jego dyspozycję. Nie wygląda to dobrze, a Stal przecież jedzie na pierwszy mecz do Rybnika. Beniaminek już zaciera ręce i liczy, że na dzień dobry sprawi wielką sensację.