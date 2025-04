Brutalne traktowanie reprezentanta Polski. Nagle przyszła diagnoza z Włoch

Tylko 13 meczów Serie A w tym sezonie ma Kacper Urbański . Podczas pierwszej połowy rozgrywek siedem razy na boisku pojawiał się w barwach Bolognii. W zimę zmienił otoczenie w ramach wypożyczenia i trafił do Monzy . Tam zaliczył jedynie sześć występów. Wydawało się, że wypożyczenie będzie krokiem w przód w karierze 20-latka. Sytuacja pomocnika uległa jednak diametralnej zmianie. Od ponad miesiąca nie pojawił się na boisku, nawet w reprezentacji w meczach z Litwą (1:0) i Maltą (2:0) .

- Moim zdaniem kiedy Urbański grał, zawsze radził sobie dobrze . Widać, że jest bardzo ciekawym i wartościowym zawodnikiem. Gdyby trafił do zespołu z inną sytuacją niż Monza, mógłby w większym stopniu pokazać swój potencjał - powiedział Włoch dla TVP Sport.

- Alessandro Nesta znalazł się w trudnej sytuacji. Po powrocie do Monzy zastał drużynę, która po styczniowych transferach niemal całkowicie się zmieniła. Sprzedano najlepszych graczy, a kupiono wielu młodych. Duża część z nich nigdy nie grała w Serie A. Szkoleniowiec postanowił więc postawić na tych, którzy mają doświadczenie. Chciał w ten sposób uratować drużynę, jednak ten wybór nie przyniósł dobrych wyników - zaznaczył.

Dziennikarz bez wątpliwości. "Zasługuje na zdecydowanie więcej minut"

- Brak stawiania na Kacpra Urbańskiego nie jest dla mnie zrozumiały. Monza wygrała o niego rywalizację, ponieważ inne kluby również zabiegały o to, aby mógł dołączyć na wypożyczenie w celu regularnej gry. To bardzo utalentowany pomocnik. Mógłby zapewnić duże wsparcie zespołom, którym brakuje jakości w drugiej linii. Sytuacja w ligowej tabeli miała wpływ na to, że Alessandro Nesta po powrocie na ławkę trenerską postawił na graczy, których znał. Moim zdaniem Polak zasługuje na zdecydowanie więcej minut - zdradził.