Linette zapytana o Świątek. Nawet się nie wahała. Stanowcze słowa

Iga Świątek w ostatnich kilku tygodniach była naprawdę bardzo daleko od swojej optymalnej dyspozycji, a mimo tego potrafiła dochodzić przynajmniej do ćwierćfinału naprawdę ważnych imprez. To, co wydarzyło się jednak w Miami obiegło cały tenisowy świat. Porażka w ćwierćfinale z ledwie 19-letnią Alexandrą Ealą była absolutnym szokiem.

W końcu Świątek nie zwykła przegrywać z rywalkami, których nie wymieniamy w gronie szeroko pojętej światowej czołówki, a Filipinka, podchodząc do meczu z Polką, plasowała się poza czołową setką rankingu WTA. Obie panie w tym zestawieniu dzieliło ponad sto rankingowych miejsc, a wygrała ta zdecydowanie mniej doświadczona. Wydawało się, że idealnym miejscem do poszukania dobrej formy będzie Radom, gdzie Polki zagrają w ramach Billie Jean King Cup. Co więcej, w Radomiu specjalnie dla Świątek wysypano mączkę.

Świątek nie zagra w Radomiu. Linette komentuje

Jak się jednak okazuje, wiceliderka światowego rankingu nie wesprze Polek. "Podjęłam trudną decyzję. Wiem, że nie jest to informacja, której chcieli kibice, szczególnie polscy, niemniej to decyzja słuszna dla mnie na ten moment. Nie zagram w turnieju eliminacyjnym Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Radomiu. Zawsze z dumą reprezentuję Polskę. W zeszłym roku zagrałam dla kraju wszystko, co było do zagrania. Jestem niezwykle dumna z historycznych drużynowych sukcesów - półfinału BJKC oraz finału UC" - napisała w mediach społecznościowych nasza gwiazda. Reklama

Niedługo później z udziału w imprezie z powodów zdrowotnych wycofała się także Magdalena Fręch. Wobec tego liderką reprezentacji w Radomiu będzie Magda Linette, która skomentowała decyzję Świątek. - To jest indywidualna decyzja. Nie wiemy, co się dzieje w teamie, w jakim stanie jest jej ciało, jak bardzo jest zmęczona emocjonalnie. Ja po prostu nie oceniam. Rozumiem zmęczenie i wiem, że czasami trzeba wziąć oddech. W naszym sezonie jest na to mało czasu. Iga jest najlepszą zawodniczką na świecie. Teraz jest druga w rankingu, ale na mączce zawsze jest zdecydowaną faworytką. To zawsze osłabienie, ale ich decyzję trzeba szanować. Staramy się skupić na tym, nad czym mamy kontrolę - powiedziała Polka w rozmowie z Polskim Radiem RDC.

Reprezentację Polski w Radomiu czeka naprawdę spore wyzwanie. Biało-Czerwone zmierzą się bowiem najpierw ze Szwajcarkami, a potem z Ukrainkami. W obu tych reprezentacjach dobrych zawodniczek nie brakuje i Świątek z pewnością bardzo by pomogła w ewentualnym zwycięstwie, szczególnie na mączce. Reklama

Magdalena Fręch / AFP/AFP THOMAS SAMSON/ / AFP

Magda Linette / AFP