Negocjacje Viniciusa z Realem w kluczowej fazie. Nagłe wieści. "Mało prawdopodobne"

Historia Viniciusa Juniora w Realu Madryt jest praktycznie bajkowa. Brazylijczyk przychodził do klubu za ponad 40 milionów euro w wieku 18 lat, co już pokazywało, jak bardzo "Królewscy" wierzą w piłkarza, który przez wielu nazywany był "nowym Neymarem". Początki 24-latka w klubie ze stolicy Hiszpanii były jednak bardzo trudne. O ile widać było, że ma "to coś", jeśli chodzi o prowadzenie piłki, mijanie kolejnych rywali, o tyle problemy pojawiały się, gdy trzeba było strzelić lub asystować. Reklama

Wszystko zmieniło się, gdy trenerem "Królewskich" został Carlo Ancelotti. Włoski szkoleniowiec słynący z wielkiego spokoju i umiejętności interpersonalnych trafił do głowy młodej gwiazdy i "stworzył" z Viniciusa piłkarza, który w tym momencie stanowi o sile zespołu "Los Blancos" i z pewnością zaliczany jest do najlepszych na świecie. To oczywiście wiązało się z odpowiednimi gratyfikacjami finansowymi i podniesieniem statusu 24-latka w szatni pełnej wielkich postaci.

Transfer Viniciusa do Arabii? Są nowe wieści

Przedłużenie umowy ogłoszone zostało w październiku 2023 roku. Nowy kontrakt Brazylijczyka podpisany został do końca sezonu 2026/2027, a samemu "Viniemu" zapewniono jedną z najwyższych pensji w lidze oraz legendarny numer siedem na koszulce. Wraz z przyjściem Kyliana Mbappe do zespołu z Madrytu zaczęły narastać plotki wokół przyszłości Brazylijczyka, którym zainteresowała się Arabia Saudyjska. Szefowie tamtejszej ligi otwarcie przyznawali, że ich celem jest stworzenie z 24-latka twarz ligi. Reklama

Pierwsze plotki w tej kwestii pojawiły się w lipcu 2024 roku. Wówczas tematu jednak nie było, bo zdaniem Hiszpanów celem było zdobycie Złotej Piłki. W tym plebiscycie skrzydłowy Realu zajął ostatecznie drugie miejsce, ale wygrał walkę o nagrodę Fifa The Best. Na przełomie stycznia i lutego 2025 roku plotki o możliwym transferze Viniciusa zaczęły się nasilać, co związane było z jego nieco gorszą formą. Sam Brazylijczyk mówił otwarcie "chcę pisać historię w Realu Madryt".

Wobec tych deklaracji oraz zainteresowania Saudyjczyków Real rozpoczął negocjacje kontraktowe z Viniciusem. Obie strony według medialnych doniesień są już po pierwszych spotkaniach i ustaleniu pewnych niezbędnych detali, ale wciąż nie ogłoszono porozumienia na linii piłkarz - klub, co może powodować pewną nerwowość u kibiców klubu z Hiszpanii.

Nowe, pozytywne, informacje w tej sprawie przekazują dziennikarze ESPN. "Jak podają źródła ESPN, transfer Viniciusa Juniora do Saudi Pro League staje się coraz mniej prawdopodobny, ponieważ nie doszło do żadnych nowych kontaktów między napastnikiem a Saudi Pro League, a rozmowy z Realem Madryt na temat nowej umowy już się rozpoczęły. Źródła ESPN poinformowały, że przedstawiciele zawodnika nie są zaniepokojeni" - czytamy na "ESPN.com". Reklama

Vinicius w tym sezonie w barwach Realu Madryt wystąpił w 43 spotkaniach, w których strzelił 20 goli i 16 razy asystował. Według portalu Transfermarkt to właśnie Brazylijczyk jest najwyżej wycenianym piłkarzem świata, a jego wartość wynosi 200 milionów euro. Saudyjczycy podobno gotowi są przebić ją prawie dwukrotnie.

Vinicius / AFP

