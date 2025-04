Pasjonująca bitwa o złoto. Oto nowi mistrzowie Polski

Od początku to jednak GKS Katowice rzucił się na rywali, jakby jutra miało nie być. Goście próbowali udowodnić przeciwnikom, że w drodze po mistrzostwo są już nie do zatrzymania i cały czas nękali bramkę Tomasa Fucika. Katowiczanie szybko też dopięli swego, bo już w czwartej minucie prowadzili. Za bramką mocno popracował Grzegorz Pasiut, idealnie wyłożył krążek do Jeana Dupuy, a ten z bliska wpakował go do siatki.

