Polak pokazał plecy Zmarzlikowi. Trybuny zadrżały, faworyt ligi pręży muskuły

Zengota dwukrotnie pokazał plecy Zmarzlikowi

Grzegorz Zengota udowodnił, że dobra forma na treningach nie była przypadkowa. Polak jest znakomicie przygotowany do nadchodzącego sezonu. Jak zwykle cechowały go szybkie wyjścia ze startu. Dwukrotnie za swoimi plecami przywiózł samego Bartosza Zmarzlika. Na rozkładzie miał także Dominika Kuberę i Jacka Holdera. Łącznie zdobył dziesięć punktów w czterech biegach.

Po tej szarży kibice w Lesznie dostali gęsiej skórki

Leszczynianie mają za sobą kilka dobrych treningów, a to nie koniec. Do startu Metalkas 2. Ekstraligi pozostały ponad dwa tygodnie. Żużlowcy faworyta do awansu na tle lubelskiej ekipy wyglądali solidnie. - Na tle reszty zespołów pojeździliśmy już bardzo dużo. Pierwsi organizujemy sparing i to z rywalem z najwyższej półki - kończy.