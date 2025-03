Wróżyli mu wielką karierę. Przeżył ogromny dramat, to może być koniec

Nie znalazł klubu. Zakończy karierę?

To może być ostatni rok startów dla Nicolaia Klindta, jeżeli nie znajdzie żadnego klubu w Polsce. Nie da się ukryć, że to właśnie w kraju nad Wisłą zarobki są największe. Obecnie Klindt ma podpisany kontrakt warszawski z ostrowską drużyną. To oznacza, że nie ma wynagrodzenia ani gwarancji startów i czeka na to, by zgłosił się po niego któryś z klubów.



Tutaj Klindt musi po prostu liczyć na los, który dla niego okaże się szczęśliwy, a dla kogoś innego pechowy. Jeśli ktoś złapie kontuzję to Duńczyk będzie mógł liczyć na ewentualny angaż. Natomiast, jeżeli nawet w takim przypadku nie uda mu się znaleźć klubu to może to oznaczać koniec kariery, gdyż żużel bez jazdy w Polsce po prostu jest praktycznie nieopłacalny.