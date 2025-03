Burzliwa dyskusja radnych. Polski klub uratowany. Będą dodatkowe miliony

Przypomnijmy, że miasto Tarnów zobowiązało się do wykonania odwodnienia liniowego oraz wymiany band dmuchanych na miejscowym stadionie. Bez tych prac modernizacyjnych żużlowa Unia nie mogłaby przystąpić do rozgrywek 2. Metalkas Ekstraligi . Pozyskane 5 milionów złotych z województwa małopolskiego okazało się niewystarczające. Wszystko przez przeciągające się przetargi miejskie i oferty firm, które znacznie przekraczały budżet.

Prezydent miasta poprosił radnych o pomoc

- Sytuacja finansowa spółki jest na chwilę obecną dobra. Staramy się pozyskiwać kolejne firmy do współpracy, co wychodzi nam dobrze. Odbiór klubu wśród firm jest znacznie lepszy, niż miało to miejsce w latach poprzednich. Cały czas wysyłamy oferty do przedsiębiorstw spoza województwa małopolskiego - mówił.