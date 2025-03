Polak pilnie poszukiwany. Przewrócą rynek transferowy do góry nogami

Stal Gorzów zebrała duży budżet, ale za rok nie utrzyma dwóch gwiazd za 6,2 miliona złotych

Na ostatnim treningu Stali pojawił się junior FOGO Unii Leszno Hubert Jabłoński. Wypożyczenie zawodnika już zostało opłacone, ale Stal czeka jeszcze, aż PGE Ekstraliga wyda zgodę na potwierdzenie żużlowca do rozgrywek. Nastąpi to najpewniej w przyszłym tygodniu. Gdy już wszystkie formalności związane z akcjami zostaną dokończone.

Dla Stali ważne będą jednak ruchy transferowe, które nastąpią później, już w trakcie sezonu 2025. Bo choć teraz klub zebrał budżet przekraczający 20 milionów złotych, to Stal musi poważnie pomyśleć o zredukowaniu kosztów utrzymania drużyny. W tej chwili czterech kluczowych zawodników kosztuje blisko 10 milionów, a dwie największe gwiazdy kasują łącznie 6,2 miliona złotych . W tym roku Stal to wytrzyma, ale już w 2026 chciałaby mieć tańszy skład.

Stal Gorzów szuka polskiego seniora. Wezmą pod lupę kluby z niższych lig

Od osób powiązanych z klubem słyszymy, że przydałby się polski senior. Nie ma żadnych konkretnych nazwisk, ale Stal będzie się rozglądać na rynku. I nie będzie się ograniczała do PGE Ekstraligi. Pod lupę weźmie także zawodników z niższych lig. W końcu sprowadzony z pierwszej ligi Oskar Fajfer sprawdził się w pierwszym sezonie. W drugim wypadł już gorzej, ale Stal go jeszcze nie skreśla.

Jack Holder byłby mile widziany w Stali Gorzów

A poza tym, że Stal szuka Polaka, to niewiele wiadomo. Sporo będzie zależało od tego, jak sprawdzi się Andrzej Lebiediew. On nie jest drogi. Jego kontrakt kosztuje klub 1,7 miliona złotych. Mając takich zawodników, można oszczędzić. Jeśli więc Lebiediew nie zawiedzie w 2025, to najpewniej zostanie w Stali.

Holder plus Lebiediew lub ktoś z duetu Vaculik, Thomsen (ale wtedy bez Holdera lub Lebiediewa). Do tego Bednar lub Pollestad. Tak może wyglądać zagraniczny szkielet Stali w 2026. Do pełni szczęścia trzeba jeszcze dwóch Polaków. Jeśli Fajfer zda test, to zostanie znalezienie jednego krajowego seniora.