Na to umówił się Norick Bloedorn z prezesem ROW-u Rybnik

Jego menedżer Dariusz Mońka zwraca uwagę, że nie było aż tak źle. Był umówiony z prezesem ROW-u na 7 do 10 punktów zawodnika w meczu, a ten robił średnio 6. Do pełni szczęścia zabrakło więc niewiele. Inna sprawa, że patrząc na jazdę Bloedorna martwił nie tyle brak punktów, ile styl jazdy. Gdyby Niemiec dowoził to, co zdobył na trasie, byłby gwiazdą. On jednak wygrywał starty, a potem wszyscy go mijali.