Nareszcie! Kibice długo czekali na tę wiadomość

Najpierw Unia Tarnów, potem Speedway Kraków

Mądre głowy myślą, jak postawić KLŻ na nogi

KLŻ zasadniczo spędza sen z powiek żużlowym władzom. W Ekstralidze coraz głośniej myślą o pakcie pomocy dla klubów, które chciałyby wrócić do ligi. Jest taka idea, by postawić drugą ligę na nogi, by wracającym ośrodkom dać nawet po 2 miliony z kasy Ekstraligi, by miały na rozruch, odbudowę i start w rozgrywkach. W najbliższej przyszłości temat pomocy może dotyczyć ośrodków ze Świętochłowic i Rawicza.