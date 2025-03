Polski klub traci historyczną nazwę. Poszło o duże pieniądze

To koniec pewnej epoki. Klub Sportowy Toruń przystąpi do nadchodzących rozgrywek PGE Ekstraligi bez członu Apator w swojej nazwie. 4-krotny mistrz Polski nie otrzymywał z tego tytułu żadnych gratyfikacji, kiedy inne kluby mogły liczyć nawet na okrągły milion złotych za sponsoring tytularny. - Łączyła nas umowa barterowa. W praktyce to my płaciliśmy za korzystanie z ich nazwy - wyjaśnia Adam Krużyński na platformie X. - Liczymy, że uda się pozyskać sponsora tytularnego, który pozwoli nam zasilić budżet - informuje szef rady nadzorczej.