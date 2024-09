Młoda gwiazda zalana łzami. Kibice też to wiedzą

Nadzieja nie prysła, walka o przetrwanie trwa. Najbliższe tygodnie będą decydujące Dziennikarz "Gazety Pomorskiej" Jakub Stykowski napisał w mediach społecznościowych, że siedzący na trybunach Wiktor Przyjemski po końcowym rozstrzygnięciu po prostu się popłakał. Gdyby Polonia weszła do PGE Ekstraligi, on wróciłby do ukochanego klubu . Rok temu odszedł, bo chciał jeździć z najlepszymi, czego Polonia nie może mu zagwarantować. Liczył, że wróci po jednym sezonie, ale bardzo się rozczarował. Podobnie, jak kibice .

To naprawdę możliwe, że on już nie wróci?

W przyszłym roku Polonii może być jeszcze trudniej o awans. Będzie naszpikowane gwiazdami Leszno, zbroi się mająca spory budżet Stal Rzeszów. Do Bydgoszczy ma przyjść bardzo mocny Aleksandr Łoktajew, ale czy to wystarczy? A Przyjemski juniorem będzie tylko do sezonu 2026. Tamten rok będzie też ostatnim dla Mateusza Cierniaka w kategorii U24. Co to oznacza, każdy wie. Przyjemski automatycznie będzie jego następcą na tej pozycji.



Czy zatem realny jest scenariusz, w którym Wiktor Przyjemski już do Polonii nie wróci? Brzmi trochę abstrakcyjnie, ale spójrzmy na przykłady innych znanych wychowanków. Tomasz Gollob i Szymon Woźniak mieli odejść na chwilę, a nigdy już nie wrócili. Właściwie podobnie można podejść do historii Emila Sajfutdinowa. Przyjemski z nich wszystkich był zdecydowanie najmłodszy w chwili zmiany klubu, ale czas leczy rany i być może wkrótce będzie sobie mógł wyobrazić życie bez Polonii.