Szok i niedowierzanie. Ogromna sensacja w finale polskiej ligi!

Żużel. Polonia Bydgoszcz - ROW Rybnik 49:41. Zepsute święto w Bydgoszczy

To miał być ten dzień, w którym klub z Bydgoszczy po jedenastu latach wróci do najwyższej klasy rozgrywkowej. Polonia jest ośrodkiem z wielką żużlową historią. Bydgoszcz, starszym i w średnim wieku kibicom, kojarzy się przede wszystkim z braćmi Gollobami i sukcesami. Od kilku dni kibice czekali na finał z ROW-em, bilety sprzedawały się jak świeże bułeczki. Przed meczem dostawiono nawet małą trybunkę, aby więcej ludzi obejrzało zmagania. Po piętnastym wyścigu nad Brdą było jednak bardzo cicho. Brak awansu wyklucza również powrót Wiktora Przyjemskiego.



Tylko dwóch zawodników Polonii dojechało na ten mecz. Mowa o Kai'u Huckenbecku oraz Krzysztofie Buczkowskim, którzy jednak w ostatnim wyścigu mogli wprowadzić Polonię do PGE Ekstraligi. Nie zrobili tego, gdyż z czwartego pola rewelacyjnie wystartował Rohan Tungate. Australijczyk na początku spotkania punktował przeciętnie, lecz od swojego czwartego startu tylko wygrywał i to on - a nie Brady Kurtz - okazał się ojcem awansu ROW-u. Wielką różnicę na korzyść rybniczan - zarówno w pierwszym, jak i drugi meczu zrobili młodzieżowcy. Pozyskanie Maksyma Borowiaka przez prezesa Mrozka było zatem strzałem w dziesiątkę, choć dziś lepszy wynik uzyskał Paweł Trześniewski.



Do tej pory w mediach więcej spekulowano o składzie Polonii na PGE Ekstraligę niż ROW-u. Prezes Mrozek planował czekać do końcowych rozstrzygnięć, by później zaatakować na transferowej giełdzie. W pomeczowym wywiadzie w Canal+ zadeklarował, że bierze się już do pracy. Działacz ma dość spadków, więc zrobi wszystko, żeby kolejna przygoda 12-krotnego mistrza Polski w