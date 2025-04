9 punktów w czterech startach - to dorobek Wiktora Przyjemskiego w wyjazdowym spotkaniu z Betard Spartą Wrocław. Reprezentant Motoru Lublin trzy z pierwszych czterech startów zaliczył już w pierwszej serii zawodów. Dobre wejście w mecz było kluczowe, bo przed spotkaniem Wiktor Przyjemski był się z myślami.

- Od początku to były ciekawe zawody z mojej perspektywy, bo w pierwszej serii trzykrotnie wyjeżdżałem na tor, więc byłem na wysokich obrotach. Jestem zadowolony z mojego wyniku. Miałem dużo myśli przed meczem, bo nie wiedziałem, czy mam wszystko dobrze poukładane ze względu na ostatni mecz w Lublinie, który nie poszedł po mojej myśli. Wiadomo, że przygotowany byłem na drugi bieg, a pierwszy chciałem tylko oglądać. Musiałem szybko się ogarnąć i wyjechać na tor. Cieszę się, że fajnie mi to wyszło. Jeżdżę bardziej agresywnie, a to dobry znak - mówi Wiktor Przyjemski.