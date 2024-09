Nadzieja nie prysła, walka o przetrwanie trwa. Najbliższe tygodnie będą decydujące

Ten sezon dla Unii Tarnów był wielkim rollercoasterem . Prezes Kamil Góral dopiero w ostatniej chwili podjął decyzję, że drużyna przystąpi do rozgrywek Krajowej Ligi Żużlowej. Na spokojny start kasę wyłożyło Województwo Małopolskie i gwiazdozbiór (na KLŻ) mógł wyjechać na tor. Unia gromiła rywali u siebie, ale na wyjazdach doznała kilku porażek. W perspektywie całego sezonu okazała się jednak najlepszym zespołem, co udowodniła w dwumeczu finałowym, gdzie zmierzyła się z Ultrapur Startem Gniezno (wygrała 93:86) . Tej opinii nie zmienia nawet dopiero drugie miejsce po rundzie zasadniczej. Kiedy trzeba było jechać na 200 proc., na Unię nie było mocnych.

Żużel. Start Gniezno - Unia Tarnów 48:42

Tarnowianie pojechali do Gniezna z trzynastopunktową zaliczką z pierwszego spotkania . Nie mieli żadnych problemów z utrzymaniem tej przewagi, ponieważ przez dłuższy czas prowadzili. Po dziewiątym wyścigu strata gospodarzy wzrosła z trzynastu do dziewiętnastu. W zasadzie już wtedy wszyscy wiedzieli, że znamy zwycięzcę Krajowej Ligi Żużlowej. Końcówka należała już do Startu, który na osłodę zwyciężył 48:42. Bohaterem był Sam Masters, autor 17 punktów oraz nowy rekordzista toru - od teraz nowy rekord toru w Gnieźnie wynosi 61,80 . Nastroje były jednak minorowe, bo w pierwszej stolicy Polski bardzo chcieli awansować. Drugi rok z rzędu gnieźnianie przegrają jednak w finale (przed rokiem wyraźnie lepsza była Texom Stal Rzeszów). Nie jest tajemnicą fakt, że Start - podobnie jak Unia - boryka się z problemami finansowymi. - W przyszłym sezonie na pewno wystartujemy - rozwiał wątpliwości Paweł Siwiński, prezes klubu w rozmowie z Natalią Pietruchą z Canal+.

Polak odgraża się po wielkim sukcesie. To jeszcze nie jest koniec



Przypomnijmy, że ten dwumecz toczył się w atmosferze skandalu. Do kontrowersji - z dwóch powodów - doszło już przed pierwszym meczem. Po pierwsze: goście krytykowali stan tarnowskiego toru, a po drugie: podważali zwolnienie lekarskie wystawione dla żużlowca Unii, Daniela Jeleniewskiego. Prezes Startu w rozmowie z naszym portalem potwierdził, że złożył nawet zawiadomienie do ZUS-u o nieuzasadnione wystawienie zwolnienia. Tarnowianie za niezdolnego do jazdy Jeleniewskiego w dwóch meczach skorzystali z przepisu w regulaminie, stosując ZZ-tkę.