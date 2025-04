Triumfator Ligi Mistrzów zagra w PlusLidze. Wilfredo Leon już zaciera ręce

Do finałów PlusLigi awansowali siatkarze Bogdanki LUK Lublin oraz Aluron CMC Warty Zawiercie, z kolei o brąz zagrają drużyny PGE Projektu Warszawa i JSW Jastrzębskiego Węgla. Walka o medale będzie toczyła się w systemie do trzech zwycięstw co oznacza, że końcowy układ tabeli poznamy najwcześniej 7 maja, ponieważ właśnie na ten dzień zaplanowano trzecie mecze między wspomnianymi drużynami.

Po zakończeniu sezonu kluby zaczną z kolei ogłaszać ruchy kadrowe. Większość z nich nie będzie zaskoczeniem, ponieważ w PlusLidze transfery ustalane są jeszcze w trakcie trwania sezonu, a "przecieki" regularnie pojawiają się w mediach lub są przekazywane przez ekspertów w serwisach społecznościowych. Bohaterem ostatnich takich doniesień został siatkarz, który ma dołączyć do Bogdanki LUK Lublin. Reklama

PlusLiga. Rafał Prokopczuk zagra w Bogdance LUK Lublin

Jak przekazał siatkarski ekspert Jakub Balcerzak w serwisie X, do finalisty PlusLigi dołączy Rafał Prokopczuk, który w sezonie 2024/2025 związany jest z pierwszoligowym KPS-em Siedlce. Dla 26-letniego rozgrywającego będzie to powrót do PlusLigi - w sezonie 2020/2021 bronił bowiem barw ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, gdzie pełnił rolę zmiennika Benjamina Toniuttiego.

Wówczas młody rozgrywający zdobył z zespołem wicemistrzostwo kraju, krajowy puchar i superpuchar oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Wystąpił w 19 meczach ligowych, a dokładniej w 35 setach, zdobył w tym czasie dwa punkty.

Teraz Prokopczuk dołączy do drużyny, gdzie "jedynką" na rozegraniu jest Marcin Komenda. Klubowym kolegą 26-latka będzie też Wilfredo Leon, który przedłużył kontrakt z Bogdanką i zostanie w zespole na kolejny sezon, podobnie zresztą jak atakujący Kewin Sasak, którego ostatnio chwalił Massimo Botti.

Widziałem w Kewinie duży potencjał i wiem, że stać jest go na bardzo wiele, bo jego możliwości są nieograniczone. W tym sezonie dużo pracowaliśmy, żeby Kewin jak najbardziej ustabilizował swoją dyspozycję, tak aby nie miał za dużo wahań formy i był regularny. Czasami ma takie chwile, że traci pewność siebie, zwłaszcza jak coś mu nie idzie i ma trudniejszy moment, ale moim zdaniem, to jeszcze kwestia, żeby nabrał większego doświadczenia ~ przekonywał trener Bogdanki w rozmowie z plusliga.pl.

Wiele wskazuje na to, że Prokopczuk, Leon, Sasak i spółka nie będą w kampanii 2025/2026 trenowali pod okiem Bottiego, ponieważ w lubelskim klubie prawdopodobnie dojdzie do zmiany szkoleniowca. Włocha ma zastąpić Stephane Antiga , czyli były selekcjoner reprezentacji Polski, który niedawno poprowadził DevelopRes Rzeszów do triumfu w żeńskiej Tauron Lidze. Reklama

Rafał Prokopczuk z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle / MAREK DYBAS/REPORTER / East News