Odjechał mecz życia, był lepszy od wielkich gwiazd. Telefon się rozdzwoni

- Jakie plany? Nie mam planów. Prawdopodobnie wystąpię w turnieju w Rzeszowie, dodatkowo jeszcze będzie turniej pożegnalny Damiana Balińskiego i finał czeskiej Extraligi - powiedział lider OK Kolejarza Opole, który w Chorzowie pokonywał największe gwiazdy, przede wszystkim Leona Madsena oraz Macieja Janowskiego. Ręce same składały się do oklasków, kibice przecierali oczy ze zdumienia.

Żużel. Robert Chmiel: Zawody życia? Można tak powiedzieć

26-letni żużlowiec był bardzo rozchwytywany przez dziennikarzy po sobotnim turnieju SEC na Stadionie Śląskim. - Można tak powiedzieć, że były to zawody życia. W tak wysokiej rangi turnieju jeszcze nie brałem udziału, a pokazałem, na co mnie stać i że mogę ścigać się z takimi rywalami. Niczego mi nie brakuje, abym w takim cyklu występował od początku sezonu, czyli po prostu w całym - stwierdził jeden z najlepszych zawodników Krajowej Ligi Żużlowej.

SEC na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Szczerość bohatera turnieju

Chmiel ma świadomość, że większość ludzi w konfrontacji z Madsenem i Janowskim z góry skazywała go na porażkę. On jednak wierzy w swoje umiejętności. - Może nie jestem zawodnikiem na poziomie Madsena i Janowskiego, ale widać, że mogę się z nimi pościgać i wygrać. Nie ma reguły, jeżeli ktoś potrafi jechać i sprzęt w miarę dobrze jedzie, to stać go na takie zwycięstwa - zaznaczył nasz rozmówca.