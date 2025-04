Pudzianowski upokorzony, a tu taka wiadomość od Halla. Ogłosił wprost ws. rewanżu

Kompletnie niespodziewany przebieg miała szumnie zapowiadana walka Mariusza Pudzianowskiego z Eddiem Hallem na gali XTB KSW 105. "Pudzian" zdawał sobie sprawę z przewagi warunków fizycznych u rywala, jednak po jego stronie stało ogromne doświadczenie. W końcu miał już na koncie 27 stoczonych pojedynków, podczas gdy rywal raz brał udział w walce freak fightowej z braćmi Neffati, a także pokazowej walce w boksie z Thorem Bjornsonem. Reklama

Niespodziewana wpadka Pudzianowskiego. Na KSW upokorzony przez pół-amatora

Kiedy jednak zamknęły się drzwi oktagonu, to Brytyjczyk ruszył odważniej do walki i szybko obalił dużo lżejszego Pudzianowskiego. Ten w parterze został zasypany gradem potężnych ciosów, po których zmuszony był "odklepać walkę". Cały co-main event trwał zaledwie 30 sekund, a postawa "Pudziana" srogo rozczarowała kibiców.

Przed walką mało kto dawał szanse na zwycięstwo Hallowi. Toteż po jego wygranej na Polaka spadła w mediach fala krytyki. Dziennikarze wytykali mu nieodpowiednią taktykę, a także szereg błędnych decyzji, które doprowadziły do jego porażki. Narożnik Pudzianowskiego grzmiał, iż sędzia nie zauważył, jak wiele ciosów Hall wyprowadził w tył głowy, co jest niedozwolone. Po walce przeprosił on za to zresztą 48-latka.



Hall gotowy na rewanż z Pudzianowskim. Padła jasna deklaracja

W rozmowie z dziennikiem "The Sun" Eddie Hall podzielił się szczegółami przygotowań do walki na KSW. Zdradził przy tym, co mogło przesądzić na jego wyższości nad "Pudzianem".

- Myślę, że Tom i Andy (Aspinall przyp. red.) byli bardzo zadowoleni z mojego występu. Trenowałem trochę z Tomem i jak już wspominałem, wyjście na ring z nim uczy pokory. Myślisz, że potrafisz walczyć, a potem wychodzisz tam, a on traktuje cię jak małą dziewczynkę [...] Andy Aspinall również jest świetnym trenerem. Kiedy raz ci coś wyjaśni, szybko to dostrzegasz i wiesz, co robić. Kilka krótkich sesji treningowych z Tomem i Andym zdecydowanie przyniosło korzyści. Zrobiły wielką różnicę - stwierdził Eddie Hall. Reklama

Może Mariusz zdecyduje się na rewanż? Nie mam aspiracji, żeby być numerem jeden w KSW. To nie dla mnie. Chcę po prostu dobrze się bawić. Chcę walczyć zarówno z moimi bohaterami, jak i z dziwakami ~ zadeklarował w kontekście ewentualnego rewanżu z Pudzianowskim.

Pytanie, jak na pomysł na rewanż z Hallem zapatruje się Pudzianowski. Brytyjczyk jest jak najbardziej chętny. Od Polaka natomiast po porażce biła od niego rezygnacja i można było wywnioskować, że rozważa on koniec kariery w KSW.

- Nie myślę o tym, co będzie. Mam prawię 49 lat na karku, zobaczymy, co przyszłość przyniesie - skwitował krótko. Szef KSW, Martin Lewandowski ma jednak jeszcze w planach propozycje kolejnych starć dla "Pudzilli". Tego ciągnie jednak do freak fightów, a niewiele brakowało, a doszłoby do zakontraktowania jego walki z duetem Natan Marcoń - Adrian Cios, znanych jako "Good Boys".

Eddie Hall wygrał z Mariuszem Pudzianowskim / KSW / materiały prasowe

Eddie Hall / KSW / materiały prasowe