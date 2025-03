Wielki mecz Górnika. Niespodzianka w Legionowie. Królowie karnych polegli w Puławach

- Mogę podziękować swojemu zespołowi za 58 minut pracy, która zaowocowała przewagą trzech bramek. Mieliśmy jeszcze szansę na plus cztery i spokojny mecz, ale nie trafiliśmy z koła. W tych ostatnich 120 sekundach mogło wydarzyć się wszystko. Nie możemy dopuszczać do takich sytuacji. Bardzo cieszymy się z tych trzech punktów, które są dla nas bardzo cenne przed meczem ze Śląskiem. Zyskaliśmy komfort psychiczny - powiedział Tomasz Strząbała, trener zespołu z Legionowa.

- Wyszedłem dopiero na rzuty karne. Cieszę się, że mogłem pomóc drużynie. To powód do dumy. Mieliśmy wynik po swojej stronie, ale w ostatnich minutach daliśmy się dojść. O wszystkim zdecydowało zmęczenie. Mamy krótką ławkę. Dlatego dochodzi do takich sytuacji. Dwa punkty w takim momencie sezonu są dla nas bardzo ważne - wyjaśniał Wojciech Borucki, bramkarz Azotów, które dzięki tej wygranej zbliżyły się na punkt do ósmego miejsca.