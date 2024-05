Już widać u niego wściekłość. Tak Zmarzlika nie pokona

Spadek będzie katastrofą. "Nawet Motor Lublin miałby kłopoty" Co prawda Jason ma jedynie punkt straty do Jacka Holdera, ale już druga część zawodów na Bawarii przypomniała to, o czym wielu mówiło. Doyle nie ma stabilizacji, którą realnie mógłby zagrozić Zmarzlikowi . Być może ma ją Jack Holder, ale u jego starszego kolegi z reprezentacji tego nie widać. Doyle w Landshut sporo stracił i rzecz jasna zapewne jeszcze przez jakiś czas będzie się liczył w walce o złoto, ale w zasadzie na wpadki nie ma już miejsca. A to dlatego, że Bartosz Zmarzlik tych wpadek nie ma w zasadzie wcale .

Wściekłość i frustracja byłego mistrza świata

Pierwsze starty w Landshut były dla Doyle'a dość udane. Wydawało się, że znów może walczyć o zwycięstwo. Wszystko zaczęło się sypać mniej więcej od czwartej serii startów. Doyle gdzieś stracił prędkość i radość z jazdy. Nie był w stanie wyprzedzać, tracił ochotę z jazdy. W ostatnim starcie w rundzie zasadniczej jechał wolno z tyłu, w półfinale w ogóle do mety nie dojechał, tylko machnął ręką w geście rezygnacji. W tym samym czasie Bartosz Zmarzlik szedł po finał, w którym ostatecznie rzutem na taśmę wywalczył drugie miejsce.



Taki Doyle Zmarzlikowi nie zagrozi. Widać, że Polak choć nie najszybszy, znów ma to czym wygrywa cykl od lat - porażającą regularność. Słabym występem dla Bartosza jest niewejście do finału. Dla reszty stawki jest to niewejście do półfinału. Różnica punktowa w takich dwóch sytuacjach jest jednak na tyle duża, że nie da się skutecznie ze Zmarzlikiem rywalizować, jeśli nie melduje się w finałach minimum 7-8 razy w sezonie. Doyle pierwszą "wtopę" już zaliczył, kolejna może całkowicie pozbawić go szans na mistrzostwo świata.