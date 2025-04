Marianna Schreiber się nie zatrzymuje. Planuje kolejną operację plastyczną

O Mariannie Schreiber zrobiło się głośno w środowisku sportowym w 2023 roku, kiedy to żona polityka PiS Łukasza Schreibera zdecydowała się na debiut we freak fightach. To najprawdopodobniej właśnie ta decyzja celebrytki sprawiła, że jej małżeństwo się rozpadło - kandydujący wówczas na stanowisko prezydenta Bydgoszczy polityk przyznał najpierw, że kariera żony nie pomaga mu w kampanii, a wkrótce potem poinformował w rozmowie z portalem "metropoliabydgoska.pl", że on i jego ukochana są w separacji i planują się rozwieść.

